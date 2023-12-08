Про це повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Волонтери подякували всім, хто долучився до збору.

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Першу партію хотпаків відправили на передову

"10 тисяч хотпаків поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки. Разом з нашими передноворічними побажаннями для захисників", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, які долучилися до збору: "Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору "Української команди". Завдяки вам наші бійці будуть в теплі".

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" планує забезпечити "теплими наборами" 50 тисяч бійців на передовій. В набори входять хімічні грілки, сухий душ та присипка.

Також зауважимо, що під час "дрон-марафону", який оголошувала "Українська команда", було зібрано кошти майже на 300 дронів-камікадзе, які волонтери передають та привозять військовим підрозділам на гарячих напрямках.