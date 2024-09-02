В Укргидрометцентре говорят, что лето будет царить и в начале сентября. А сильные и затяжные ливни еще не ожидаются.

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Прогноз погоды в Украине на 3 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В юго-восточной части, Харьковской, днем и в Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на востоке страны днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, в западных областях +12...+17; днем +26...+31, в восточных областях +23...+28; в Карпатах ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31; в Киеве ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +28...+30
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +28...+30
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Винница +29...+31
  • Одесса +30...+32
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +28...+30
  • Черкассы +28...+30
  • Чернигов +27...+29
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +25...+27

прогноз погоды в Украине на 3 сентября 2024 года - УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине на 3 сентября / Укргидрометцентр