Синоптики прогнозируют ночью 10 января -7...-9 градусов на Западе, -13...-15 в Черкассах, Полтаве, Днепре, Кропивницком, Харькове, -8 на Севере и Юге Украины, а на Востоке -12...-14 в Луганской области и -15...-17 в Донецкой области. Что интересно, в Ужгороде прогнозируют -10...-12 градусов ночью, а днем +2 – так тепло будет только там и в Симферополе.
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Какая будет погода в Украине 10 января
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью -6...-11 , в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17; днем -1...-6, на Закарпатье и местами в Крыму 0...+2.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6; в Киеве ночью -8...-10 градусов, днем -2...-4.
Вся страна желтая из-за гололеда: предупреждение об опасных метеорологических явлениях
10 января по всей Украине на дорогах гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Пожалуйста, будьте осторожны!
На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Погода в областных центрах
- Киев -2...-4
- Ужгород 0...+2
- Львов -2...-4
- Ивано-Франковск -2...-4
- Тернополь -2...-4
- Черновцы -2...-4
- Хмельницкий -2...-4
- Луцк -2...-4
- Ровно -2...-4
- Житомир -2...-4
- Винница -2...-4
- Одесса -1...-3
- Николаев -1...-3
- Херсон -1...-3
- Симферополь 0...+2
- Кропивницкий -2...-4
- Черкассы -2...-4
- Чернигов -2...-4
- Сумы -2...-4
- Полтава -2...-4
- Днепр -2...-4
- Запорожье -1...-3
- Донецк -2...-4
- Луганск -1...-3
- Харьков -3...-5
Прогноз погоды в Украине на 10 января / Укргидрометцентр