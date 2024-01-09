Последние несколько дней для страны сложные. Непогода уже наделала беды в ряде областей, в частности, сильный ветер оборвал провода. А на Западе подмерзла часть сирен, из-за чего не сработала тревога.

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Когда в Украину придет тепло и закончатся сильные морозы

В четверг, 11 января, в Украине, кроме южной части и Закарпатья, ожидаем небольшой снег, днем с мокрым снегом. Облачно с прояснениями. Температура ночью -2...-8 градусов, днем от -3 до +2. На дорогах страны гололедица.



Ориентировочный прогноз погоды в Украине 11 января / Укргидрометцентр

В пятницу 12 января на большинстве территории облачно, местами небольшой снег. Будет небольшой минус, который днем превратится преимущественно в небольшой плюс.

Ориентировочный прогноз погоды в Украине 12 января / Укргидрометцентр

Холод вернется

Но, к сожалению, это еще не полноценное тепло, а только потепление: уже в субботу 13 января в Украине снова похолодает. Средняя температура будет -13...-15 градусов ночью. Холоднее всего будет на Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине – там столбики термометров достигнут -18 градусов. Днем 13 января будет мороз – на Западе Украины -2 градуса, в центре -7, а на Востоке прогнозируют -14 градусов.

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Какая будет погода в ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине на 9-10 января такой: преимущественно без осадков, 9 января ночью в южных и юго-восточных областях снег. Температура ночью -15...-21 градус, днем -7...-12 мороза. В южных областях и Закарпатье ночью -8...-14, днем -2...-7° мороза. В среду 10 января в Украине ночью -6...-12 градусов, днем -1...-6.

Температура в областных центрах Украины 9 января: