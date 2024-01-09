Останні кілька днів для країни складні. Негода вже наробила лиха в низці областей, зокрема, сильний вітер обірвав дроти. А на Заході підмерзла частина сирен, через що не спрацювала тривога.

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Коли в Україну прийде тепло та минуть люті морози

У четвер, 11 січня, в Україні, окрім південної частини та Закарпаття, очікуємо невеликий сніг, удень з мокрим снігом. Хмарно з проясненнями. Температура вночі -2...-8 градусів, удень від -3 градусів до +2. На дорогах країни ожеледиця.



Орієнтовний прогноз погоди в Україні 11 січня / Укргідрометцентр

У п'ятницю, 12 січня, на більшості території хмарно, місцями невеликий сніг. Буде невеликий мінус, який удень перетвориться переважно на невеликий плюс.

Орієнтовний прогноз погоди в Україні 12 січня / Укргідрометцентр

Холод повернеться

Але, на жаль, це ще не повноцінне тепло, а лишень потеплішання: уже в суботу, 13 січня, в Україні знову похолодає. Середня температура становитиме -13...-15 градусів уночі. Найхолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині – там стовпчики термометрів сягнуть -18 градусів. Удень 13 січня також буде мороз – на Заході України -2 градуси, у центрі -7, а на Сході прогнозують -14 градусів.

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Якою буде погода найближчими днями

Прогноз погоди в Україні на 9 – 10 січня такий: переважно без опадів, лише 9 січня вночі у південних та південно-східних областях сніг. Температура вночі -15...-21 градус, удень -7...-12 морозу. В південних областях та на Закарпатті вночі -8...-14, вдень -2...-7° морозу. В середу 10 січня в Україні вночі -6...-12 градусів, удень -1...-6.

Температура в обласних центрах України 9 січня: