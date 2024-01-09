Останні кілька днів для країни складні. Негода вже наробила лиха в низці областей, зокрема, сильний вітер обірвав дроти. А на Заході підмерзла частина сирен, через що не спрацювала тривога.
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Коли в Україну прийде тепло та минуть люті морози
У четвер, 11 січня, в Україні, окрім південної частини та Закарпаття, очікуємо невеликий сніг, удень з мокрим снігом. Хмарно з проясненнями. Температура вночі -2...-8 градусів, удень від -3 градусів до +2. На дорогах країни ожеледиця.
Орієнтовний прогноз погоди в Україні 11 січня / Укргідрометцентр
У п'ятницю, 12 січня, на більшості території хмарно, місцями невеликий сніг. Буде невеликий мінус, який удень перетвориться переважно на невеликий плюс.
Орієнтовний прогноз погоди в Україні 12 січня / Укргідрометцентр
Холод повернеться
Але, на жаль, це ще не повноцінне тепло, а лишень потеплішання: уже в суботу, 13 січня, в Україні знову похолодає. Середня температура становитиме -13...-15 градусів уночі. Найхолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині – там стовпчики термометрів сягнуть -18 градусів. Удень 13 січня також буде мороз – на Заході України -2 градуси, у центрі -7, а на Сході прогнозують -14 градусів.
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Якою буде погода найближчими днями
Прогноз погоди в Україні на 9 – 10 січня такий: переважно без опадів, лише 9 січня вночі у південних та південно-східних областях сніг. Температура вночі -15...-21 градус, удень -7...-12 морозу. В південних областях та на Закарпатті вночі -8...-14, вдень -2...-7° морозу. В середу 10 січня в Україні вночі -6...-12 градусів, удень -1...-6.
Температура в обласних центрах України 9 січня:
- Київ – -9...-7
- Ужгород – -1...+1
- Львів – -10...-8
- Івано-Франківськ – -10...-8
- Тернопіль – -10..-8
- Чернівці – -9...-7
- Хмельницький – -9…-7
- Луцьк – -9...-7
- Рівне – -9...-7
- Житомир – -9...-7
- Вінниця – -9...-7
- Одеса – -6...-4
- Миколаїв – -5...-3
- Херсон – -5...-3
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – -8...-6
- Черкаси – -9...-7
- Чернігів – -12...-10
- Суми – -11...-9
- Полтава – -10...-8
- Дніпро – -10...-8
- Запоріжжя – -7...-5
- Донецьк – -12...-10
- Луганськ – -13...-11
- Харків – -11...-9