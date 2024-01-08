Так, Ігор Кібальчич писав, що у період з вівторка похолодання охопить і південні області. Ба більше, середньодобова температура буде значно нижчою за норму.

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Як довго буде сильний мороз

Синоптик зазначив, що з 9 по 12 січня середньодобова температура в Україні опуститься на 8 – 13 нижче за норму. Зокрема, коливатиметься в нічні години в межах 12 – 17 градусів морозу.

У західних та північних регіонах місцями 18 – 25 градусів. У Криму, на півдні Одеської області та у Приазов'ї вночі 8 – 13, вдень 4 – 9 градусів морозу.

На даний момент точно сказати, наскільки довго протримається період аномально холодної погоди, досить складно, але в будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається,

– зазначив Кібальчич минулої п'ятниці.

Зауважимо, синоптик писав, що наприкінці першої декади січня наша держава опиниться під впливом арктичного холоду. Подекуди температура повітря може знизитися до 20 – 25 градусів морозу.