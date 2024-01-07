В столиці країни зафіксовано максимально низьку температуру за усю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів Осло знизився до позначки нижче -30°C.

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Аномальні морози в січні

Проти ночі 6 січня в північному районі міста температура повітря опустилася до позначки мінус -31,1°C.

Також в Норвезькому метеорологічному інституті повідомили, що температура в Осло протягом останньої доби не перевищувала позначки -21°C. Приблизно 9 ранку в столиці Норвегії спостерігалась температура -29°C.

Водночас відповідно до даних організації у США "Національні центри екологічної інформації", в Осло найнижча середньостатистична температура в січні становить приблизно -10°C.

Зверніть увагу! В Україні 7 січня у всіх регіонах очікується зниження температури на декілька градусів. Також по всій території нашої країни буде хмарна погода.

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