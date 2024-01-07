В столице страны зафиксирована максимально низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов Осло снизился до отметки ниже -30°C.

Смотрите также В Украине ударит мороз до 25 градусов: дата уже известна

Аномальные морозы в январе

В ночь на 6 января в северном районе города температура воздуха опустилась до отметки минус -31,1°C.

Также в Норвежском метеорологическом институте сообщили, что температура в Осло в течение последних суток не превышала отметки -21°C. Приблизительно 9 утра в столице Норвегии наблюдалась температура -29°C.

В то же время, согласно данным организации в США "Национальные центры экологической информации", в Осло самая низкая среднестатистическая температура в январе составляет примерно -10°C.

Обратите внимание! В Украине 7 января во всех регионах ожидается понижение температуры на несколько градусов. Также на всей территории нашей страны будет облачная погода.

Европа страдает от сильных морозов