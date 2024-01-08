У вівторок 9 січня в Україні очікують значне похолодання. Окрім морозів, у всіх регіонах буде ожеледиця. Наразі в різних українських містах вже сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця.

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Знеструмлено сотні регіонів

В Укренерго повідомили, що станом на ранок через негоду знеструмлено 396 населених пунктів. В Дніпропетровській області 202 населених пункти, в Кіровоградській – 79, в Миколаївській – 54, в Одеській – 58, в Черкаській – 1. І в Донецькій області понад добу без світла 4 населених пункти. Ще 463 населені пункти без світла через бойові дії та з інших причин.

У багатьох містах повалило дерева. Також є проблеми з рухом автомобілів та іншого транспорту. Рятувальники та поліцейські вже допомагають людям. Підрозділи МВС допомагають з буксируванням автівок і допомагають прибирати повалені дерева.

Станом на 12 годину понеділка підрозділи ДСНС здійснили 25 виїздів на буксирування автомобілів, зокрема, 1 швидкої та 1 рейсового автобуса, де перебувало 15 осіб, із них 3 дітей.

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КМВА зробила важливу заяву

У КМВА оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Оголошено I рівень небезпечності.

Завтра, 9 січня у столиці передбачають складні погодні умови та ожеледицю на дорогах.

Температура у Києві вночі становитиме 15 – 17 градусів морозу, вдень 7 – 9 градусів морозу.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– наголосили в КМВА.

В Одеській області скасували навчання

Хуртовина набирає обертів. На дорогах Одещини працює техніка.

У зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов, 9 і 10 січня в Одеській області перейдуть на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди,

– написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Принагідно він закликав не виїжджати на дороги без екстреної необхідності, аби не додавати роботи службам.

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У Донецькій області дороги відкриті

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що на дорогах області ожеледиця та падає сніг.

Автошляхи відкриті за всіма напрямками. На дорогах працюють 120 одиниць техніки та 237 фахівців Служби відновлення та розвитку інфраструктури та комунальних організацій громад.

Закликаю водіїв без крайньої необхідності не виїжджати на дороги, щоб уникнути надзвичайних ситуацій,

– наголосив він.

У Кривому Розі знеструмлено котельні

У ДСНС повідомили, що через ускладнення погодних умов у Кривому Розі знеструмлено 5 котелень. Через це без опалення залишилося 12 багатоквартирних будинків та школа. На місцях працюють бригади обленерго.

Важливо! Наразі ожеледиця фактично по всій Україні. Закликаємо водіїв бути уважними та обережними й не виїжджати на дороги без крайньої потреби.