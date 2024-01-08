Во вторник, 9 января, в Украине ожидают значительное похолодание. Кроме морозов, во всех регионах будет гололедица. Сейчас в разных украинских городах уже сильный ветер, мокрый снег и гололедица.

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Обесточены сотни регионов

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на утро из-за непогоды обесточены 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской – 79, в Николаевской – 54, в Одесской – 58, в Черкасской – 1. И в Донецкой области более суток без света 4 населенных пункта.

Во многих городах повалило деревья. Также есть проблемы с движением автомобилей и другого транспорта. Спасатели и полицейские уже помогают людям. Подразделения МВД помогают с буксировкой автомобилей и уборкой поваленных деревьев.

По состоянию на 12 часов понедельника подразделения ГСЧС осуществили 25 выездов на буксировку автомобилей, в частности, 1 скорой и 1 рейсового автобуса, где находились 15 человек, из них 3 детей.

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КГВА сделала важное заявление

В КГВА объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Объявлен I уровень опасности.

Завтра, 9 января, в столице ожидают сложные погодные условия и гололедицу на дорогах.

Температура в Киеве ночью составит 15 – 17 градусов мороза, днем 7 – 9 градусов мороза.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– отметили в КГВА.

В Одесской области отменили обучение

Метель набирает обороты. На дорогах Одесской области работает техника.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий 9 и 10 января в Одесской области перейдут на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Однако, уважаемые родители, если у вас есть такая возможность – оставьте детей дома. Все эти рекомендации на период непогоды,

– написал глава ОВА Олег Кипер.

Кстати, он призвал не выезжать на дороги без экстренной необходимости, чтобы не добавлять работы службам.

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В Донецкой области дороги открыты

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что на дорогах области гололедица и идет снег.

Автодороги открыты по всем направлениям. На дорогах работают 120 единиц техники и 237 специалистов службы восстановления и развития инфраструктуры и коммунальных организаций общин.

Призываю водителей без крайней необходимости не выезжать на дороги, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций,

– подчеркнул он.

В Кривом Роге обесточены котельные

В ГСЧС сообщили, что из-за осложнений погодных условий в Кривом Роге обесточено 5 котельных. Из-за этого без отопления осталось 12 многоквартирных домов и школа. На местах работают бригады облэнерго.

Важно! Сейчас гололедица фактически по всей Украине. Призываем водителей быть внимательными и осторожными и не выезжать на дороги без крайней необходимости.