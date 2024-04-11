На улице буяет долгожданная весна, но не всех она радует. Враг жестоко испытывает нас, многие нуждаются в поддержке. Если есть такая возможность – пройдитесь по паркам, скверам, просто по улице, это должно хоть немного помочь. Прислушивайтесь к сигналам тревог и не забывайте о донатах на ВСУ!
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Какой будет погода в Украине 12 апреля
Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Без осадков, только в юго-восточных областях днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +8...+13, в северной и северо-западной частях +4...+9, днем +15...+20, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму +21...+26, в Карпатах ночью +3...+8 тепла, днем +10...+15.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью +4...+9, днем +15...+20; в Киеве ночью +7...+9, днем +17...+19.
Предупреждение об опасных явлениях
12 – 14 апреля в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
11 – 12 апреля в результате удержания высоких уровней воды и незначительного повышения их на Десне выше Чернигова будет продолжаться:
- на Десне затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (І уровень опасности – желтый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).
Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +18...+20
- Львов +16...+18
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +17...+19
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +16...+18
- Ровно +16...+18
- Житомир +17...+19
- Винница +18...+20
- Одесса +21...+23
- Николаев +23...+25
- Херсон +24...+26
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +18...+20
- Чернигов +18...+20
- Сумы +17...+19
- Полтава +20...+22
- Днепр +22...+24
- Запорожье +24...+26
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +22...+24
Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / Укргидрометцентр