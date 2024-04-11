Надворі буяє довгоочікувана весна, та не всіх вона тішить. Ворог жорстоко випробовує нас, багато хто потребує підтримки. Якщо є така змога – пройдіться парками, скверами, просто вулицями, це має хоч трохи допомогти. Дослухайтеся до сигналів тривог і не забувайте про донати на ЗСУ!

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Якою буде погода в Україні 12 квітня

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південно-східних областях вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +8...+13, у північній та північно-західній частинах +4...+9, вдень +15...+20, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму +21...+26, в Карпатах вночі +3...+8 тепла, вдень +10...+15.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +4...+9, вдень +15...+20; у Києві вночі +7...+9, вдень +17...+19.

Попередження про небезпечні явища

12 – 14 квітня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

11 – 12 квітня внаслідок утримання високих рівнів води та незначного підвищення їх на Десні вище Чернігова триватиме:

- на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки – жовтий);

- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +18...+20

Львів +16...+18

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +17...+19

Хмельницький +17...+19

Луцьк +16...+18

Рівне +16...+18

Житомир +17...+19

Вінниця +18...+20

Одеса +21...+23

Миколаїв +23...+25

Херсон +24...+26

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +21...+23

Черкаси +18...+20

Чернігів +18...+20

Суми +17...+19

Полтава +20...+22

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +22...+24

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / Укргідрометцентр