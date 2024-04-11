Надворі буяє довгоочікувана весна, та не всіх вона тішить. Ворог жорстоко випробовує нас, багато хто потребує підтримки. Якщо є така змога – пройдіться парками, скверами, просто вулицями, це має хоч трохи допомогти. Дослухайтеся до сигналів тривог і не забувайте про донати на ЗСУ!
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Якою буде погода в Україні 12 квітня
Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південно-східних областях вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +8...+13, у північній та північно-західній частинах +4...+9, вдень +15...+20, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму +21...+26, в Карпатах вночі +3...+8 тепла, вдень +10...+15.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +4...+9, вдень +15...+20; у Києві вночі +7...+9, вдень +17...+19.
Попередження про небезпечні явища
12 – 14 квітня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
11 – 12 квітня внаслідок утримання високих рівнів води та незначного підвищення їх на Десні вище Чернігова триватиме:
- на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки – жовтий);
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Погода в обласних центрах
Київ +17...+19
- Ужгород +18...+20
- Львів +16...+18
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +17...+19
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +16...+18
- Рівне +16...+18
- Житомир +17...+19
- Вінниця +18...+20
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +23...+25
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +18...+20
- Суми +17...+19
- Полтава +20...+22
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +22...+24
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / Укргідрометцентр