Уже чувствуется дыхание осени, но еще можно реализовать летние идеи. Кто имеет возможность отдохнуть – делайте это! И не забывайте донатить на ВСУ!
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Прогноз погоды в Украине на 13 августа
Будет переменная облачность, без осадков, только в северо-восточной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, на Закарпатье до +30; в южной части страны ночью +15...+20, днем +27...+32 градуса.
Прогноз погоды на 13 августа в Киеве и в столичном регионе
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью около +15, днем +23...+25 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
12 – 15 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму, 15 августа и в Волынской, Черновицкой, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +23...+25
- Ужгород +27...+29
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +23...+25
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +29...+31
- Херсон +28...+30
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +24...+26
- Запорожье +27...+29
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / Укргидрометцентр