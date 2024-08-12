Уже чувствуется дыхание осени, но еще можно реализовать летние идеи. Кто имеет возможность отдохнуть – делайте это! И не забывайте донатить на ВСУ!

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Прогноз погоды в Украине на 13 августа

Будет переменная облачность, без осадков, только в северо-восточной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, на Закарпатье до +30; в южной части страны ночью +15...+20, днем +27...+32 градуса.

Прогноз погоды на 13 августа в Киеве и в столичном регионе

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью около +15, днем +23...+25 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

12 – 15 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму, 15 августа и в Волынской, Черновицкой, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

Киев +23...+25

Ужгород +27...+29

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +23...+25

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +29...+31

Херсон +28...+30

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +24...+26

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +23...+25

Днепр +24...+26

Запорожье +27...+29

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 13 августа / Укргидрометцентр