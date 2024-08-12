Уже чувствуется дыхание осени, но еще можно реализовать летние идеи. Кто имеет возможность отдохнуть – делайте это! И не забывайте донатить на ВСУ!

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Прогноз погоды в Украине на 13 августа

Будет переменная облачность, без осадков, только в северо-восточной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, на Закарпатье до +30; в южной части страны ночью +15...+20, днем +27...+32 градуса.

Прогноз погоды на 13 августа в Киеве и в столичном регионе

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью около +15, днем +23...+25 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

12 – 15 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму, 15 августа и в Волынской, Черновицкой, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +23...+25
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Винница +24...+26
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +28...+30
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25

прогноз погоды в Украине на 13 августа 2024 года - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / Укргидрометцентр