Уже відчувається подих осені, але ще можна реалізувати літні ідеї. Тож хто має змогу відпочити – робіть це! І не забувайте донатити на ЗСУ!
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Прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Буде мінлива хмарність, без опадів, лише у північно-східній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26, на Закарпатті до +30; у південній частині країни вночі +15...+20, вдень +27...+32 градуси.
Прогноз погоди на 13 серпня у Києві та в столичному регіоні
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; у Києві вночі близько +15, вдень +23...+25 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
12 – 15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму, 15 серпня й у Волинській, Чернівецькій, Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +23...+25
- Ужгород +27...+29
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +23...+25
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / Укргідрометцентр