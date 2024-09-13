На Львовщине может быть дождевой паводок. Непогоду следует ждать несколько дней, с 14 по 16 сентября.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью +13...+18 градусов, днем +18...+23; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура +11...+16.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью +14...+19, днем +24...+29, на юго-востоке страны до +31 градуса.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 14 сентября в Киеве и в столичном регионе

Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (IІ уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).



Опасные метеорологические явления в Украине 14 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +14...+16

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +19...+21

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +20...+22

Луцк +20...+22

Ровно +21...+23

Житомир +25...+27

Винница +24...+26

Одесса +24...+26

Николаев +28...+30

Херсон +27...+29

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +26...+28

Чернигов +26...+28

Сумы +27...+29

Полтава +27...+29

Днепр +28...+30

Запорожье +27...+29

Донецк +27...+29

Луганск +28...+30

Харьков +28...+30



Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр