На Львовщине может быть дождевой паводок. Непогоду следует ждать несколько дней, с 14 по 16 сентября.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью +13...+18 градусов, днем +18...+23; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура +11...+16.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью +14...+19, днем +24...+29, на юго-востоке страны до +31 градуса.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 14 сентября в Киеве и в столичном регионе

Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (IІ уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).

два уровня опасности из-за дождей на 14 сентября 2024 года
Опасные метеорологические явления в Украине 14 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +14...+16
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +25...+27
  • Винница +24...+26
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +28...+30
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +27...+29
  • Днепр +28...+30
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +28...+30

прогноз погоды на 14 сентября 2024 года - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр