На Львівщині може бути дощовий паводок. Негоду слід чекати кілька днів, з 14 по 16 вересня.

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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, температура вночі +13...+18 градусів, удень +18...+23; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура +11...+16.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі +14...+19, вдень +24...+29, на південному сході країни до +31 градуса.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 14 вересня у Києві та в столичному регіоні

Буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +16...+18, вдень +26...+28 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий); вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).



Небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +14...+16

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +19...+21

Чернівці +19...+21

Хмельницький +20...+22

Луцьк +20...+22

Рівне +21...+23

Житомир +25...+27

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +28...+30

Херсон +27...+29

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +27...+29

Черкаси +26...+28

Чернігів +26...+28

Суми +27...+29

Полтава +27...+29

Дніпро +28...+30

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +27...+29

Луганськ +28...+30

Харків +28...+30



Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр