На Львівщині може бути дощовий паводок. Негоду слід чекати кілька днів, з 14 по 16 вересня.
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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня
У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, температура вночі +13...+18 градусів, удень +18...+23; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура +11...+16.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі +14...+19, вдень +24...+29, на південному сході країни до +31 градуса.
Вітер в Україні переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Прогноз погоди на 14 вересня у Києві та в столичному регіоні
Буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +16...+18, вдень +26...+28 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий); вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +14...+16
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +20...+22
- Рівне +21...+23
- Житомир +25...+27
- Вінниця +24...+26
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +28...+30
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +26...+28
- Суми +27...+29
- Полтава +27...+29
- Дніпро +28...+30
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +28...+30
- Харків +28...+30
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр