Холоднее всего будет на Востоке. В Ужгороде ждем до +19, поэтому можно вволю любоваться сакурами, в Николаеве и Херсоне также +19, а в Виннице, Запорожье и Симферополе до +17. На Западе следует взять зонтики, ведь будет дождь. Гуляйте между цветущих деревьев, но не забудьте о шарфах и легких куртках!

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Какой будет погода в Украине 5 апреля

5 апреля в западных, днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ветер юго-западный (на Левобережье – северный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6, в северных областях местами 0...-2, днем +11...+16. На Закарпатье и в южной части ночью +4...+9, днем +15...+20.

На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура ночью около нуля, днем +2...+7.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Ожидаем облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от +3 до -2, днем +11...+16, в Киеве ночью 0...+2, днем +13...+15.

Погода в областных центрах

Киев +13...+15

Ужгород +17...+19

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +13...+15

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +14...+16

Житомир +13...+15

Винница +15...+17

Одесса +14...+16

Николаев +17...+19

Херсон +17...+19

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +14...+16

Чернигов +11...+13

Сумы +10...+12

Полтава +12...+14

Днепр +14...+16

Запорожье +15...+17

Донецк +12...+14

Луганск +11...+13

Харьков +13...+15

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / Укргидрометцентр