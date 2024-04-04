Холоднее всего будет на Востоке. В Ужгороде ждем до +19, поэтому можно вволю любоваться сакурами, в Николаеве и Херсоне также +19, а в Виннице, Запорожье и Симферополе до +17. На Западе следует взять зонтики, ведь будет дождь. Гуляйте между цветущих деревьев, но не забудьте о шарфах и легких куртках!
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Какой будет погода в Украине 5 апреля
5 апреля в западных, днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ветер юго-западный (на Левобережье – северный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6, в северных областях местами 0...-2, днем +11...+16. На Закарпатье и в южной части ночью +4...+9, днем +15...+20.
На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура ночью около нуля, днем +2...+7.
Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе
Ожидаем облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от +3 до -2, днем +11...+16, в Киеве ночью 0...+2, днем +13...+15.
Погода в областных центрах
- Киев +13...+15
- Ужгород +17...+19
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +14...+16
- Житомир +13...+15
- Винница +15...+17
- Одесса +14...+16
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +11...+13
- Сумы +10...+12
- Полтава +12...+14
- Днепр +14...+16
- Запорожье +15...+17
- Донецк +12...+14
- Луганск +11...+13
- Харьков +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / Укргидрометцентр