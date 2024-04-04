Найхолодніше буде на Сході. В Ужгороді чекаємо до +19, тож можна досхочу милуватися сакурами, у Миколаєві та Херсоні також +19, а у Вінниці, Запоріжжі та Сімферополі до +17. На Заході слід узяти парасольки, адже буде дощ. Гуляйте між квітучих дерев, але не забудьте про шарфи та легкі куртки!
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Якою буде погода в Україні 5 квітня
5 квітня в західних, вдень і в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Вітер південно-західний (на Лівобережжі – північний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6, у північних областях місцями 0...-2, вдень +11...+16. На Закарпатті та у південній частині вночі +4...+9, вдень +15...+20.
На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вночі близько нуля, вдень +2...+7.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Очікуємо хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +3 до -2, вдень +11...+16, у Києві вночі 0...+2, вдень +13...+15.
Погода в обласних центрах
- Київ +13...+15
- Ужгород +17...+19
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +13...+15
- Рівне +14...+16
- Житомир +13...+15
- Вінниця +15...+17
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +14...+16
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +11...+13
- Суми +10...+12
- Полтава +12...+14
- Дніпро +14...+16
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +11...+13
- Харків +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / Укргідрометцентр