Наприкінці березня Україну накрила літня спека, а разом із нею і пил із Сахари. Синоптики попередили, що це не пилова буря, а українці вже встигли зробити меми про пил із Сахари. Тож поки плодові дерева не розквітли масово, в мережі ширяться фото неба в імлі.

До теми Україну накрив пил із Сахари: фото негоди з різних міст країни

Як довго будуть квітнути сакури в Ужгороді

Відомо, що навесні до Ужгорода їдуть, щоб помилуватися сакурами. Дерева щойно почали квітнути – саме так, як і обіцяли агрометеорологи.

Сакури в Ужгороді, квітень 2024 / Фото видання "Варош"

Завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин пояснює: початок цвітіння сакур щоразу залежить від погоди і температур. Цього року масове цвітіння очікується до середини квітня, воно триватиме 7 – 10 днів. До травня сакури вже відцвітуть.

На думку відомого туризмознавця та "професора з окопу" Федора Шандора, пік цвітіння сакур в Ужгороді припаде на 6 – 7 квітня, тобто вже на найближчі вихідні.

В Ужгороді починає квітнути сакура / Фото "Суспільного"

Завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин розповіла, що лютий був аномально теплим. Але надалі не очікують аномально високих температур, тому цвітіння сакури буде помірним.

Де шукати сакуру в Ужгороді

Низка краєзнавчих сайтів називає такі адреси:

район Малий Галагов;

Київська та Православна набережні;

проспект Свободи;

вулиці Марії Заньковецької і Михайла Грушевського;

Ужгородський замок.

Але, звісно ж, місць цвітіння сакур значно більше. Краєзнавець Олександр Богданов створив цілу карту сакур в Ужгороді.



Карта цвітіння сакур в Ужгороді / Краєзнавець Олександр Богданов

Цікаво! Закарпатська туристична організація оголосила 2024-й роком квіткового туризму в регіоні, що передбачає подорожі в місця цвітіння. Є навіть квітковий календар Закарпаття, де позначено різні гарні локації. Тож вирушайте на Закарпаття трохи відпочити та отримати нові враження!