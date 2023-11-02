В пятницу ветер будет юго-восточным со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В Житомирской и Винницкой области возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Где ожидаются осадки 3 ноября

На Западе, Востоке и в юго-восточных областях пройдут дожди. Также, согласно карте Укргидрометцентра, осадки также возможны на Юге и в Кировоградской области. В других регионах осадки не ожидаются.

Ночная температура на Западе составит +8…+6. Днем в западных областях потеплеет до +13…+16, а в Ужгороде температура может подняться до +18. В Карпатах ночью похолодает до +5…0, а днем потеплеет до +8…+13. На Севере ночью будет +6…+3, а днем +11…+14. В Центре ночью столбики термометров будут показывать +6…+4. Днем там в среднем потеплеет до +12…+14. На Востоке ночная температура снизится до +6…+3. В восточных областях днем будет +9…+12. На Юге ночью похолодает до +11…+9. Дневная температура там составит +15…+18, кроме Херсонщины, где столбики термометров могут показать +13.

Какая будет погода на Киевщине

В Киевской области переменная облачность. Осадков в столичном регионе не ожидается.

На Киевщине ночная температура составит +8…+3, а днем воздух прогреется до +10…+15. В Киеве ночью похолодает до +6…+4. Днем в столице столбики термометров будут показывать +12…+14.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики объявили на Западе I (желтый) уровень угрозы на 3 ноября. Все из-за порывов ветра, которые будут достигать 15 – 20 метров в секунду.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Западе / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +16...+18

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +14...+16

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +12...+14

Винница +12...+14

Одесса +17...+19

Николаев +16...+18

Херсон +11...+13

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +12...+14

Чернигов +11...+13

Сумы +11...+13

Полтава +11...+13

Днепр +11...+13

Запорожье +11...+13

Донецк +9...+11

Луганск +9...+11

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра