История берет свое начало с сообщения одного из пользователей в соцсети Х, в котором опубликовали скриншот переписки HR-специалистки Todor 3d с кандидатом на одну из должностей в компании. Он очень быстро завирусился в сети и всего лишь за три дня с момента публикации его просмотрели более 200 тысяч раз.

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Todor 3d попала в языковой скандал

На опубликованном скриншоте мы можем увидеть, что кандидат поинтересовался у менеджера по персоналу, на каком языке будет происходить собеседование.

В компании спросили, на каком языке будет удобнее и получили категорический ответ: "На украинском". После этого последовал вопрос от HR-специалиста о том, не против ли мужчина, если в будущем сотрудники будут общаться с ним на русском.

Скриншот переписки / Фото pan_kotsky_ua

Впоследствии это сообщение вызвало волну возмущения в сети, где украинцы задавались вопросом, для чего было интересоваться языковыми пожеланиями кандидата, чтобы потом просто поставить перед фактом.

Также украинцы не обошли стороной тот факт, что компания позиционирует себя как американская, но общение ведет на русском.

Украинцы в сети обратили внимание и на то, что основатель компании Максим Тодоров выехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения и больше не возвращался в страну.

Американская компания – это потому, что Максимко уехал из Одессы в Америку?

– иронизируют в сети.

Скриншот комментариев под сообщением

Реакция основателя компании

Максим Тодоров на своей странице в Instagram выложил в формате stories видео и назвал языковой конфликт "неприятным" и пообещал исключать такие проблемы в будущем.

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Он также отметил, что команда Todor 3d состоит исключительно из украинцев, а с Россией они принципиально не работали еще задолго до 2022 года.

Тодоров отметил, что компания была основана в Одессе, но сегодня операционная деятельность осуществляется из Флориды.

70% клиентов компании находятся в Америке, остальные 30% – это Европа и ОАЭ, где мы тоже зарегистрированы и работаем,

– объяснил он то, почему компания позиционирует себя как американская.

Предприниматель объяснил, что кандидатов предупреждают, что в команде люди могут общаться на разных языках. Поэтому их спрашивают о том, как они относятся к тому, что если все же их возьмут на работу, к ним будут обращаться на русском языке. Тодоров заметил, что общаться на русском никто не заставляет, только воспринимать информацию.

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