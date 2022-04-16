Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Первый сценарий – Путин может отменить ядерное оружие

Арестович говорит, что это большой вопрос – что будет дальше, когда Путин проиграет войну. "Я могу нарисовать несколько выходов. Первый – отмена тактического ядерного оружия, о котором все говорят", – сказал он.

По его словам, его использование предполагает проход подразделений атакующей армии, которая применила ядерное оружие, в зону поражения. Это будет смерть от лучевой болезни через два-три дня.

Я представляю россиян, которых после Чернобыля вводят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся через двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне – не пойдут,

– подчеркнул он.

Советник главы ОП добавил, что то, что Украина не отступит, поняли уже даже в Кремле. "Там поняли, что мы будем воевать и после первого удара, и после десяти, только с еще большим упорством", – убежден он.

Тогда НАТО вмешается и отправится к Китаю

Арестович рассказал, как отреагирует мир на применение ядерного оружия Россией?

Я предполагаю прямое вмешательство НАТО в конфликт. Самое простое – что НАТО вместе с украинским руководством пойдет к Китаю и спросит: "Вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?",

– сказал он.

По его мнению, тогда уже Китай окажет соответствующее влияние на Кремль. "И вот я вообще не представляю Кремль, противоречащий или угрожающий Китаю. С НАТО они еще могут поспорить, а Китай – это ядерное государство, как с ним спорить?", – ответил Арестович.

По его словам, Россия из-за войны против Украины обломала Китаю стратегию по торговле, которую те готовили веками. Поэтому Китай очень недоволен. Следовательно, советник главы ОП даже не представляет, что будет после применения ядерного оружия.

Второй сценарий – Россия проиграет НАТО

Арестович говорит, что второй сценарий – россияне захотят проиграть НАТО, чтобы не проигрывать Украине.

"То есть заявления о том, что россияне будут бить по грузам Альянса, – это может быть стратегия поднятия состояния до того, чтобы в организации сказать России, что те же не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекращении войны", – подчеркнул он.

Советник главы ОП добавил, что более того Россия может сказать, что она вместе с НАТО заставила украинцев прекратить войну с ними.

К слову, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заверил, что пока отсутствуют признаки, которые бы свидетельствовали, что Россия применит против Украины ядерное оружие. В то же время враг продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на Восток Украины.

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