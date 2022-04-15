Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал.

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Риска ядерного удара нет, однако следует готовиться к любому сценарию

Мотузяник рассказал, что украинская разведка и иностранные партнеры считают, что Россия не будет применять в ближайшее время ядерное оружие.

Ядерное оружие – это так называемый последний козырь России. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки,

– рассказал он на брифинге.

Спикер отметил, что партнеры Украины и иностранные разведки также отметили, что риска нет.

Несмотря на отсутствие прогнозов применения ядерного оружия, Мотузяник считает, что Украина должна готовиться к любому развитию ситуации, в том числе и к столь страшному прецеденту.

Брифинг Александра Мотузяника за 15 апреля: смотрите видео

Ядерная угроза: как реагирует мир