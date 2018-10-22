"Тогда про Севастополь просто забыли":Путин сделал скандальное заявление о аннексированном Крыме

Президент России Владимир Путин снова цинично высказался о незаконной аннексии Крыма. На этот раз он заявил, что Севастополь всегда был в составе РФ.

Об этом российский президент сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет ТАСС.

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На этот раз Путин назвал передачу Крыма Украине "незаконной" и отметил, что даже после официальной процедуры между РСФСР и УССР Севастополь не перешел в состав Украины.

Потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР,

– заявил он.

По словам Путина, при передаче Крыма Украине в 1954 году о городе "просто забыли", поэтому "формально и юридически" Севастополь всегда был в составе России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вовсе не стремится забирать новые территории, а Крым перешел в состав РФ якобы по воле самих жителей полуострова.