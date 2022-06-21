Интересно, что резонансные слова Токаева прозвучали в присутствии Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Вероятно, таким образом он намекнул, что глава Кремля проиграл. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Володя, ты – проиграл
Это не прямая речь, но Токаев этим ему сказал: "Володя, ты – проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы",
– объяснил политик.
По словам оппозиционера, Токаев дал сигнал всем, что Путин де-факто проиграл войну. "А может, и страну", – добавил он.
Лукашенко в войну не вступит
"Представьте, что Лукашенко понимает это. Что Путину осталось не так много, его ненавидит население, а власть держится на силовиках. Он отправит этих силовиков пушечным мясом в Украину? Я очень сомневаюсь. Он будет продолжать линию лавирования, пытаясь и деньги получать, и обещать. Я не верю, что в таких условиях Лукашенко вступит в войну", – считает Геннадий.
Он убежден, что сейчас:
- виден перелом в войне;
- понятна монолитная позиция Запада;
- понятно, что много украинских военных приедут с западным оружием и умением им управлять.
В четко срежиссированный "спектакль" Гудков не верит
"Это конспирологическая версия, которая пока не подтверждается", – отметил он. По мнению Гудкова, если бы Токаев и Путин действительно договаривались об этом "спектакле", то Токаев:
- не приехал бы лично, чтобы плюнуть Путину в лицо;
- сказал бы это на "внутренний рынок", а не публично.
Мне все говорили: Забудь эту фамилию (Токаева – 24 канал). Это пустое место. Он скинул клан Назарбаева и пришел к власти. В тихом водовороте черти водятся. Сегодня он выстрелил второй раз,
– говорит политик.
"Путина размазали так, как никогда раньше. Однако если он – садомазохист, тогда эта версия верна", – резюмировал Гудков.
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Токаев дал сигнал, что Путин проиграл – Гудков: смотрите видео