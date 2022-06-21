Интересно, что резонансные слова Токаева прозвучали в присутствии Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Вероятно, таким образом он намекнул, что глава Кремля проиграл. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Важно С Путиным давно так никто не разговаривал, – Пионтковский подробно разобрал выступление Токаева

Володя, ты – проиграл

Это не прямая речь, но Токаев этим ему сказал: "Володя, ты – проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы",

– объяснил политик.

По словам оппозиционера, Токаев дал сигнал всем, что Путин де-факто проиграл войну. "А может, и страну", – добавил он.

Лукашенко в войну не вступит

"Представьте, что Лукашенко понимает это. Что Путину осталось не так много, его ненавидит население, а власть держится на силовиках. Он отправит этих силовиков пушечным мясом в Украину? Я очень сомневаюсь. Он будет продолжать линию лавирования, пытаясь и деньги получать, и обещать. Я не верю, что в таких условиях Лукашенко вступит в войну", – считает Геннадий.

Он убежден, что сейчас:

виден перелом в войне;

понятна монолитная позиция Запада;

понятно, что много украинских военных приедут с западным оружием и умением им управлять.

В четко срежиссированный "спектакль" Гудков не верит

"Это конспирологическая версия, которая пока не подтверждается", – отметил он. По мнению Гудкова, если бы Токаев и Путин действительно договаривались об этом "спектакле", то Токаев:

не приехал бы лично, чтобы плюнуть Путину в лицо; сказал бы это на "внутренний рынок", а не публично.

Мне все говорили: Забудь эту фамилию (Токаева – 24 канал). Это пустое место. Он скинул клан Назарбаева и пришел к власти. В тихом водовороте черти водятся. Сегодня он выстрелил второй раз,

– говорит политик.

"Путина размазали так, как никогда раньше. Однако если он – садомазохист, тогда эта версия верна", – резюмировал Гудков.

Читайте также Токаев всех кинул и обманул, – Фейгин объяснил резонансное заявление президента Казахстана

Токаев дал сигнал, что Путин проиграл – Гудков: смотрите видео