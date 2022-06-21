Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все в восторге от выступления президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме.
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Имперский понос Путина
Пионтковский поделился первым впечатлением от выступления Токаева в Петербурге. Он подчеркнул, что это был единственный человек, говоривший великолепным русским языком, который на фоне "полублатной путинской фени" звучал, как некая "живая вода".
Я смотрел большую часть этого взгляда. Токаев сидел с каменным лицом с холодным безумием от имперского поноса Путина о великой России и о том, как она возвращает свои земли,
– отметил публицист.
Токаев "обул" Путина
Как заметил Пионтковский, конечно, Токаев понимал, что говорится также и о территориях северного Казахстана. Однако в своем выступлении он изрядно "обул" Путина, в частности, и во многих дополнительных интервью, которые он давал после форума.
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"Есть сюжет, где Токаев в каких-то кремлевских кулуарах объясняет российскому журналисту, что Казахстан не должен никому благодарить. И не понимает, почему россияне считают, что они должны быть им благодарны", – заметил публицист.
Общее дело Казахстана и Китая
Кроме того, Пионтковский подчеркнул, что Токаев в каждом абзаце своего выступления упоминал своего товарища и лидера Китая Си Цзиньпиня. В то же время объяснял общее видение Китая и Казахстана по поводу многих важных сейчас вещей.
Токаев даже не опустился до того, чтобы называть грязные названия, придуманные оккупантами своим недообразованием. Он сказал только квазиреспублики в Луганской и Донецкой областях,
– подчеркнул публицист.
По мнению Пионтковского, Казахстан – это второй фронт, за которым стоит великий Китай. В то же время, он отметил, что все этот фронт недооценивают.
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Скандальные заявления президента Казахстана: что известно
- На Петербургском экономическом форуме в ходе выступления президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что не признает марионеточные квазиреспублики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такое заявление он сделал в присутствии президента России Владимира Путина.
- По словам Токаева, в Казахстане звучат разные мнения о войне, которую развязала против Украины Россия. В то же время он подчеркнул, что его страна не признает независимости ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.
- Кроме того, Токаев остро ответил Путину на упреки , что якобы Россия "спасла" Казахстан во время протестов в январе 2022 года. Он возразил такие слухи и подчеркнул, что "россиянам в ноги никто кланяться не собирается".