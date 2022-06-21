Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, усі в захваті від виступу президента Казахстану на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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Імперський понос Путіна

Піонтковський поділився першим враженням від виступу Токаєва в Петербурзі. Він підкреслив, що це був єдиний чоловік, який говорив чудовою російською мовою, яка на фоні "напівблатної путінської фені" звучала, як така собі "жива вода".

Я дивився більшу частину цього видовища. Токаєв сидів з кам'яним обличчям із холодним божевіллям від імперського поносу Путіна про велику Росію та про те, як вона повертає свої землі,

– зазначив публіцист.

Токаєв "взув" Путіна

Як зауважив Піонтковський, звичайно, Токаєв розумів, що мовиться також і про території північного Казахстану. Однак у своєму виступі він добряче "взув" Путіна, зокрема, і в багатьох додаткових інтерв'ю, які він давав після форуму.

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"Є сюжет, де Токаєв в якихось кремлівських кулуарах пояснює російському журналісту, що Казахстан не має нікому дякувати. І не розуміє, чому росіяни вважають, що вони мають бути їм вдячні", – зауважив публіцист.

Спільна справа Казахстану та Китаю

Крім того, Піонтковський наголосив, що Токаєв у кожному абзаці свого виступу згадував свого товариша та лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Водночас пояснював спільне бачення Китаю та Казахстану щодо багатьох важливих зараз речей.

Токаєв навіть не опустився до того, щоб називати брудні назви, які придумали окупанти своїм недоутворенням. Він сказав лише квазіреспубліки в Луганській та Донецькій областях,

– наголосив публіцист.

На думку Піонтковського, Казахстан – це другий фронт, за яким стоїть великий Китай. Водночас він зауважив, що усі цей фронт недооцінюють.

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