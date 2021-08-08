Протесты вспыхнули как раз возле Национального стадиона, где и происходило закрытие Олимпиады-2020.
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Требования протестующих
Люди призвали отменить Паралимпийские игры, которые запланированы в Токио на 24 августа – 5 сентября. Протестующие аргументируют это тем, что в Японии стремительно увеличилось количество больных COVID-19.
Несмотря на жесткий контроль, COVID-19 на Олимпиаде подхватили журналисты, спортсмены и персонал.
Протесты в Токио/ Фото AP, Getty Images
Протесты были и перед Олимпиадой-2020
В Токио 23 июля люди вышли на митинг, выступая против проведения летних Олимпийских игр-2020. Митингующие призвали потратить деньги не на спортивное мероприятие, а на борьбу с пандемией коронавируса. Демонстранты держали в руках плакаты и скандировали соответствующие лозунги.
Заметим, такой митинг проходил не впервые. Японцы протестовали против Олимпиады еще за 3 месяца до ее начала, когда страна расширила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.