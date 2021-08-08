Протести спалахнули якраз біля національного стадіону, де і відбувалося закриття Олімпіади-2020.

Важливо Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Вимоги протестувальників

Люди закликали скасувати Паралімпійські ігри, які заплановані у Токіо на 24 серпня – 5 вересня. Протестувальники аргументують це тим, що в Японії стрімко збільшилася кількість хворих на COVID-19.

Зверніть увагу! Згідно з даними Worldometers, останніми днями в Японії дійсно погіршилася ситуація з коронавірусом. Щодня там фіксують 10 – 15 тисяч нових хворих.

Попри жорсткий контроль, COVID-19 на Олімпіаді підхопили журналісти, спортсмени та персонал.

Протести у Токіо / Фото AP, Getty Images

Протести були й перед Олімпіадою-2020

У Токіо 23 липня люди вийшли на мітинг, виступаючи проти проведення літніх Олімпійських ігор-2020. Мітингарі закликали витратити гроші не на спортивний захід, а на боротьбу з пандемією коронавірусу. Демонстранти тримали в руках плакати та скандували відповідні гасла.

Зауважимо, такий мітинг відбувався не вперше. Японці протестували проти Олімпіади ще за 3 місяці до її початку, коли країна розширила режим надзвичайної ситуації через COVID-19.