Шарий на своем сайте извинился перед Нацкорпусом. По крайней мере, такое сообщение появилось на сайте его партии.

Блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий извинился перед Национальным Корпусом. Такое сообщение появилось сегодня на партийном сайте Шарий.нет.

Хочу попросить прощения в первую очередь у Национального Корпуса. Я был не прав. Прошу прекратить преследование моих сторонников, так как во всем, что произошло, виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", жизнь и здоровье которых оказались в опасности из-за моих действий,

– говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что партийный сайт Шария подвергся хакерской атаке и был взломан. Пока неизвестно, кто именно совершил атаку. Национальный Корпус, который в последние дни подвергался наибольшей критике от Шария за якобы нападения на его партийцев, разместил на своих ресурсах сообщение о том, что это "результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков".

Это еще раз доказывает, что "неуловимого" Шария можно доставать не только через перевоспитание его зомбоватников на улицах, но и вполне несложно "догонять" в Интернете. На его территории – там, где до этого момента он считал себя недосягаемым и чувствовал себя в полной безопасности,

– говорится на сайте Национального корпуса.

Напомним, жесткий конфликт одиозного блогера Шария и его партии с националистами начался после акции "Партии Шария" в Киеве 17 июня. В результате столкновений после которой был избит ветеран российско-украинской войны и несколько поклонников Шария.

Шарий обвинил Национальный корпус в преследовании его активистов и в инициировании "сафари" на них. Национальный Корпус, в свою очередь, называет Шария и его сторонников пророссийскими деятелями и говорит о том, что "за красными шариками готовится прийти "русская весна".