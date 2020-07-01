Шарій на своєму сайті вибачився перед Нацкорпусом. Принаймні таке повідомлення з'явилося на сайті його партії.

Блогер та лідер політичної партії свого імені Анатолій Шарій вибачився перед Національним Корпусом. Таке повідомлення з’явилось сьогодні на партійному сайті Шарій.нет.

Хочу попросити вибачення, у першу чергу, у Національного Корпусу. Я був не правий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, так як у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що партійний сайт Шарія зазнав хакерської атаки та був зламаний. Наразі невідомо, хто саме здійснив атаку. Національний Корпус, який в останні дні зазнавав найбільшої критики від Шарія за ніби-то напади на його партійців, розмістив на своїх ресурсах повідомлення про те, що це "результат роботи невідомих патріотів з високим рівнем IT-навичок".

Це ще раз доводить, що "невловимого" Шарія можна діставати не тільки через перевиховання його зомбоватників на вулицях, але й цілком нескладно "доганяти" в Інтернеті. На його території – там, де до цього моменту він вважав себе недосяжним та почувався у цілковитій безпеці,

– йдеться на сайті Національного корпусу.

Нагадаємо, жорсткий конфлікт одіозного блогера Шарія та його партії з націоналістами розпочався після акції "Партії Шарія" в Києві 17 червня. Внаслідок сутичок після якої було побито ветерана російсько-української війни та кількох прихильників Шарія.



Шарій звинуватив Національний корпус в переслідуванні його активістів та в ініціюванні "сафарі" на них. Національний Корпус, в свою чергу, називає Шарія та його прибічників проросійськими діячами та говорить про те що "за червоними кульками готується прийти "русская весна".