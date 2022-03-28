Согласно данным департаментов образования и науки областных военных администраций, в 13 областях все заведения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.
Важно В Киеве в дистанционном формате возобновляют обучение
Что известно об обучении
- В 4 областях отчасти в школах дистанционный процесс или каникулы.
- В 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.
- В 2 областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.
- В 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.
Министр образования напомнил, что у внутренне перемещенных детей есть возможность приобщиться к школе по месту временного проживания.
"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, выросло и достигает почти 51 тысячи учеников", – сообщил Сергей Шкарлет.
Обратите внимание – дети Украины могут бесплатно продолжать обучение: смотрите видео