Згідно з даними департаментів освіти й науки обласних військових адміністрацій, у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти організували навчальний процес у дистанційній формі.

Важливо У Києві в дистанційному форматі відновлюють навчання

Що відомо про навчання

У 4 областях частково в школах дистанційний процес або канікули.

областях частково в школах дистанційний процес або канікули. У 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.

областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено. У 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.

областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. В 1 області інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.

Міністр освіти нагадав, що діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", – повідомив Сергій Шкарлет.

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