Згідно з даними департаментів освіти й науки обласних військових адміністрацій, у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти організували навчальний процес у дистанційній формі.
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Що відомо про навчання
- У 4 областях частково в школах дистанційний процес або канікули.
- У 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.
- У 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.
- В 1 області інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.
Міністр освіти нагадав, що діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.
"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", – повідомив Сергій Шкарлет.
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