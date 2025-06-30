Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя две успешные операции Службы с уничтожением самолетов СУ-34, ЗРК "Панцирь С1" и вертолетов врага, которые состоялись на прошлой неделе, передает 24 Канал.

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Политолог отметил, что Россия несет потери

Эксперт подчеркивает, каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они идут одна за другой.

Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если имеется и одно, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери,

– пишет Курпас.

Он также напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО "А", а уже в конце суток "альфовцы" вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери.

"Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач – на поле боя и в глубоком тылу врага. От морских дронов до ударных БПЛА. Украина, не дает России доминировать в инновациях. В отличие от России, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новаторскими решениями. Служба безопасности – локомотив таких решений в Силах Обороны", – акцентирует политолог.

Удары дронов СБУ нанесли России огромный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов. Эти деньги режим Путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ должна дойти истина – их техника не защищена ни в одном уголке России. Ни на суше, ни на море. Для режима Путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов,

– резюмирует Курпас.

Напомним ранее стало известно, что Служба Безопасности уничтожила два самолета СУ-34 и еще два повредила. Кроме того, СБУ сообщила о еще одной операции: уничтожила ЗРК "Панцирь С1" и три вертолета.