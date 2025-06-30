Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи дві успішні операції Служби зі знищенням літаків СУ-34, ЗРК "Панцир С1" та гелікоптерів ворога, які відбулись минулого тижня, передає 24 Канал.

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Політолог наголосив, що Росія зазнає втрат

Експерт підкреслює, кожна з цих операцій ще рік тому була б головною подією місяця, а сьогодні вони йдуть одна за одною.

Це свідчить про системність дій підлеглих Малюка. Порядок, як відомо, б'є клас. А якщо наявне і одне, і інше, то ворог щотижнево буде зазнавати величезних втрат,

– пише Курпас.

Він також нагадує, що на початку тижня святкували день ЦСО "А", а вже наприкінці доби "альфівці" разом з іншими підрозділами Служби завдали ворогу багатомільярдних втрат.

"Під керівництвом Малюка Служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу ворога. Від морських дронів до ударних БПЛА. Україна, не дає Росії домінувати в інноваціях. На відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба Безпеки – локомотив таких рішень у Силах Оборони", – акцентує політолог.

Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються сотнями мільйонів. Ці гроші режим Путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи, а ударні гвинтокрили бити по наших позиціях на фронті. До росіян після ударів СБУ має дійти істина – їх техніка не захищена в жодному кутку Росії. Ні на суші, ні на морі. Для режиму Путіна абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів,

– резюмує Курпас.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба Безпеки знищила два літаки СУ-34 та ще два пошкодила. Крім того, СБУ повідомила про ще одну операцію: знищила ЗРК "Панцир С1" та три гелікоптери.