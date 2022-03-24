Об этом член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности рассказал в эфире 24 канала. Все, что сейчас Украине обещают западные партнеры, они могут предоставить без особых проблем.

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Впрочем, по словам Рахманина, Украина нуждается в более весомых вещах.

Речь идет о противовоздушной обороне, ракетах, авиации, системах радиоэлектронной борьбы – то есть обо всем том, без чего невозможно выиграть в современной войне,

– отметил депутат.

Оккупанты продолжают цинично бить по украинской территории. У них достаточно большой запас ракет разного калибра и класса, поэтому, по мнению Рахманина, украинцам нужно давить на всех фронтах.

"Если все будет происходить в таком темпе, а нам будут рассказывать об отчаянной помощи "Стингерами" и "Джавелинами", то даже когда у каждого украинца будет в одной руке по "Джавелину", а в другой по "Стингеру", мы, к сожалению, эту войну не выиграем", – добавил депутат.

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