Точку в споре – лучше Порошенко или Зеленский – сможет поставить только время. Именно оно вытеснит наши эмоции и снимет остроту переживаний.

Ведь это спор не о фактах, а об эмоциях. Внешне он может выглядеть как разговор о том, чем были для страны последние 5 лет. Но на самом деле это разговор о том, кем вы себя в эти 5 лет испытывали. Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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Он пояснил, что в течение этих лет кто-то чувствовал себя победителем и хотел, чтобы не стало хуже. А кто-то чувствовал себя проигравшим и хотел хотя бы каких-то изменений. И нет смысла подходить к этим ощущениям с измерительными приборами. Бессмысленно доказывать кому-либо из этих двух "лагерей" степень успешности или неуспешности прожитых 5 лет.

"Если ты чувствовал себя победителем, то любые слова о "потерянном времени" звучали бы для тебя как обесценивание. Тебя, твоих усилий в твоей жизни. Если ты чувствовал себя побежденным, то любые разговоры об успехах и прорывах звучали бы для тебя предложением и дальше оставаться в лагере аутсайдеров", – пояснил Казарин.

Он уверен, что точку в этом споре – а точнее, в циничных дебатах – поставит само время. Ведь через 30 – 40 лет никому не будет дела до интонаций разговора Порошенко с Путиным, или до переезда Зеленского на госдачу, или до кадровых решений обоих. Станут оценивать только их наследство – то, что они оставили стране после себя.

"Оптика бинокля – которая приближает детали – исчезнет. А ей на смену придет оптика перевернутого бинокля – та самая, что позволяет увидеть их контуры", – пояснил журналист.

Википедия будущего не будет писать о наших эмоциях и ожиданиях. Она будет писать об экономических показателях и продолжительности жизни. О внешней политике и золотовалютных резервах. О Томосе и рынке земли, о безвизе и освобождении политзаключенных,

– подчеркнул Казарин.

И добавил, что те, кто станут ее читать – будут свободны от наших переживаний. И именно они будут выносить вердикты нашей эпохе – как бы нам не хотелось сделать это самостоятельно.

Смотрите видеоблог Павла Казарина "Грани правды" за 19 июля 2020 года