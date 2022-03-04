Соответствующую информацию Давид Арахамия озвучил 4 марта, комментируя переговоры с российской стороной. Об этом он заявил на брифинге на 9-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Арахамия рассказал о договоренностях во время переговоров с Россией

Согласно договоренности сторон мы идем только по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику. Вы же понимаете, что может быть много вещей, которые будут мешать переговорам. Относительно переговоров информация будет очень краткой,

– заявил глава фракции "СН".



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