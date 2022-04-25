Об этом глава Украины сообщил в своем обращении от 25 апреля. Он отметил, что эту дату Россия сделала красной от крови.
Значительно больше здесь Россия поздравила нас с Пасхой ракетными ударами, – Зеленский обратился к украинцам
Для захватчиков Пасха ничего не значит, – Зеленский
Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.
– сказал Зеленский.
Христиане не убивали бы людей, имея возможность установить мир. Президент Украины подчеркнул, что держать свечу в храме – не значит быть христианином.
Глава государства поблагодарил правоохранителей за работу
Глава государства поблагодарил полицейских и работников СБУ за работу. Они отвечали за безопасность украинцев на Пасху и не допустили провокаций. Хотя раньше диверсии и атаки активно анонсировали российские пропагандисты.
Смотрите утреннее обращение президента Зеленского за 25 апреля: