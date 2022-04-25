Про це глава України повідомив у своєму зверненні від 25 квітня. Він зауважив, що цю дату Росія зробила червоною від крові.

Значно більше тут Росія привітала нас з Великоднем ракетними ударами, – Зеленський звернувся до українців

Для загарбників Великдень нічого не значить, – Зеленський

Православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром,

– сказав Зеленський.

Християни б не вбивали людей, маючи можливість встановити мир. Президент України наголосив, що тримати свічку в храмі – не означає бути християнином.

Глава держави подякував правоохоронцям за роботу

Глава держави подякував поліцейським та працівникам СБУ за роботу. Вони відповідали за безпеку українців на Великдень і не допустили провокацій. Хоча раніше диверсії та атаки активно анонсували російські пропагандисти.

Дивіться ранкове звернення президента Зеленського за 25 квітня: