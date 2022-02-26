Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что в служебных целях необходимы авто типа "Пикап".

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Это необходимо для защиты наших людей и территорий.

Кто готов помочь – ждем вашего звонка по телефону: +380 (50) 325 84 08 Только совместными усилиями отразим российского врага. Мы сильны, пока едины,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Какая ситуация в Харьковской области

По состоянию на 26 февраля в Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Неспокойно было в направлении Дергачей, Циркунов и Чугуева.

Ранее глава Харьковской облгосадминистрации сообщил о воздушной тревоге в городе. В Генштабе ВСУ также сообщили, что в ночь на 26 февраля вражеским войскам не удалось захватить ни один украинский город.

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