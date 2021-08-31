Накануне голосов не хватило
Карис был единственным кандидатом на выборах. Его поддержали 72 парламентария, а 8 бюллетеней оказались пустыми.
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В первом туре, 30 августа, за Кариса проголосовали 63 депутата. Этого оказалось недостаточно, ведь кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101 возможного.
Заметим, в Эстонии президента избирают депутаты на тайном голосовании.
Как происходили избирательные гонки в Эстонии
Кандидатом на выборах Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ, которые образуют господствующую коалицию и имеют 59 мандатов в парламенте. Другие два кандидата не участвовали в выборах по состоянию здоровья.
Что известно о Аларе Карисе
63-летний Карис является биологом и государственным служащим. В течение 2007 – 2012 годов он был ректором Тартуского университета. Впоследствии чиновник стал генеральным ревизором Эстонии. С 2018 года он возглавляет Эстонский национальный музей.
Источник: Википедия