Об этом 20 апреля рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что автомобили могут ждать на границе по нескольку часов.
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"В последнее время очередей на выезд из Украины практически нет. Есть отдельные часы и направления, когда одновременно может прибыть небольшое количество граждан и очередь может достигать примерно 100 легковых автомобилей", – сказал Демченко.
Люди уезжают из Польши
По словам спикера ГНСУ, фиксируют увеличение потока людей, направляющихся в Украину. Это как правило с территории Польши. Пограничники на своих информационных ресурсах каждые 2 часа дают информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска.
Такие же ресурсы есть у пограничников Польши, поэтому советую гражданам активно интересоваться информацией о состоянии загруженности пунктов пропуска, чтобы выбирать для себя лучший маршрут,
– сказал Демченко.
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