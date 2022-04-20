Про це 20 квітня розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що автомобілі можуть чекати на кордоні по кілька годин.

До теми Ситуація на кордонах: інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах

"В останній час черг на виїзд з України практично немає. Є окремі години і напрямки, коли одночасно може прибути невелика кількість громадян і черга може сягати приблизно 100 легкових автомобілів", – сказав Демченко.

Люди їдуть з Польщі

За словами речника ДПСУ, фіксують збільшення потоку людей, що прямують до України. Це, як правило, з території Польщі. Прикордонники на своїх інформаційних ресурсах кожні 2 години дають інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску.

Такі ж ресурси є у прикордонників Польщі, тому раджу громадянам активно цікавитись інформацією щодо стану завантаженості пунктів пропуску, щоб вибирати для себе найкращий маршрут,

– сказав Демченко.

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