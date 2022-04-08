Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Добровольцы будут вовлечены в ликвидацию последствий войны России против Украины. Речь идет о работах по разбору завалов, спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, а также разгрузке гумгрузов и т.д.

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В ГСЧС сообщили, что уже сформировано необходимое количество добровольных формирований, приступивших к проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ на соответствующих территориях.

В случае, если потребуется больше людей, об этом будут сообщать местные власти.