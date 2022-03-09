Враги несут потери не только в технике. С начала войны убили более 12 тысяч российских солдат.
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Россия продолжает терять самолеты и вертолеты
Средства противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ 8 – 9 марта уничтожили по меньшей мере 8 воздушных целей в районе проведения операции Объединенных Сил и Киевской области. Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 ликвидировали:
- 4 штурмовика Су-25,
- 2 вертолета.
Кроме этого, есть подтверждение о 2 сбитых крылатых ракетах оккупантов.
Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на разных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.
– говорится в сообщении.
По оперативным подсчетам, захватчики уже потеряли 56 самолетов и 82 вертолета.
ВСУ уничтожают самолеты и вертолеты оккупантов: видео
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