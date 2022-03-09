С каждым днем войны захватчики становятся все более деморализованными. За 2 недели войны они лишились более 12 тысяч своих солдат. В свою очередь, боевой дух украинских защитников только растет.

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ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов

Враги продолжают обстреливать украинские города. Однако техники и солдат у них все меньше, ведь наши бойцы не останавливаются отчаянно и героически бороться с захватчиками.

В частности, в полях возле Вознесенска, военнослужащие ВСУ в очередной раз сожгли танк оккупантов. На ролике видно, что вражескую технику уничтожили до основания.

Смотрите видео со сгоревшим вражеским танком возле Вознесенска:

Кроме того, весь мир уже убедился, что информация российских пропагандистов о том, что оккупанты обстреливают только военные объекты, – ложь. С начала войны вражеские ракеты прилетали в школы, детские сады, больницы и жилые дома.

К счастью, украинские защитники их сбивают. В частности, они обезвредили несколько ракет в Житомирской области.



Оккупанты выпустили ракеты на Житомирщину / Фото "Доказательства преступлений РФ"



Защитники их успешно сбили / Фото "Доказательства преступлений РФ"



От вражеских ракет осталось только пожарище / Фото "Доказательства преступлений РФ"

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