Только за минувшие сутки, 17 марта, в Николаевской области ранены 47 человек. Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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По словам Анны Замазеевой, среди пострадавших один ребенок . Все раненые уже были доставлены в больницы, где они получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на утро 18 марта, в николаевских больницах находятся 196 человек, пострадавших в результате атак российских войск.

К слову, оккупационные войска России 18 марта отступали от Николаева и попутно стали обстреливать деревню. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал жесткую месть оккупантам. Детали – читайте здесь .