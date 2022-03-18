Лише за минулу добу, 17 березня, на Миколаївщині поранено 47 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

До теми Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні

За її словами, серед постраждалих – одна дитина. Всіх поранених вже доставили в лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на ранок 18 березня в миколаївських шпиталях перебуває 196 людей, які постраждали внаслідок атак російських військ.

До слова, окупаційні війська Росії 18 березня відступали від Миколаєва і попутно почали обстрілювати село. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв жорстку помсту окупантам. Деталі – читайте тут.

Важливо – Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва: