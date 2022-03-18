Цим вони вкотре ганебно порушили норми міжнародного права, яке забороняє атакувати мирне населення. Тому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв жорстку помсту окупантам.
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"Покидьки рідкісні"
Посадовець зауважив, що про Миколаїв навіть обережно говорять кремлівські рупори пропаганди. Мовляв, вони розуміють – там окупанти отримують на горіхи.
Су*и обстріляли село на виході, щоб люди не виглядали. Покидьки рідкісні. Нічого, ми пропонували по-хорошому йти без зброї, не хочете – будемо так доганяти,
– сказав Кім.
Також щодо ситуації в регіоні він зазначив, що наших захисників стає все більше. А ось кількість загарбників різко зменшується.
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